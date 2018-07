Il wrestler era fra il pubblico durante il match di UFC 226 in cui Cormier si è laureato campione dei pesi massimi. I due potrebbero incontrarsi a novembre.

45 minuti fa

Il mondo della WWE e quello della UFC stanotte sono stati entrambi scossi da una clamorosa notizia. Brock Lesnar tornerà ufficialmente a lottare nell’ottagono e non solo: il suo prossimo incontro sarà valido per il titolo dei pesi massimi.

L’attuale campione Universale WWE è apparso a sorpresa fra il pubblico all’evento UFC 226, poco prima dell’inizio del main event per il titolo dei pesi massimi fra Stipe Miocic e Daniel Cormier vinto da quest’ultimo con un KO al primo round.

Il nativo del Sud Dakota era accompagnato dal proprietario della compagnia Dana White, a dimostrazione che la sua presenza è stata tutt’altro che casuale. Ma a sorprendere non è stata soltanto l’immagine di Lesnar fra il pubblico, ma quello che è successo subito dopo la fine del match.

Cormier ha sconfitto Miocic diventando campione dei pesi massimi (mentre è detentore anche della cintura dei mediomassimi) e nell’intervista tenuta dopo l’incontro ha subito chiamato Brock Lesnar lanciandogli una sfida.

DC calls out Brock Lesnar!



LESNAR IS IN THE CAGE!! #UFC226 pic.twitter.com/XTz7q16GJo — UFC (@ufc) July 8, 2018

Nel pubblico c'è un uomo che conosco da tempo, è un wrestler e un ex campione UFC. Non pensavo di poterlo mai incontrare, ma...Brock Lesnar! Porta il sedere qui dentro.

Il wrestler attualmente sotto contratto con la WWE è salito subito nell'ottagono all'interno del quale ci sono stati subito insulti e spintoni con il nuovo campione UFC e in modo parecchio colorito ha accettato la sfida per il titolo. È bene ricordare che Lesnar e Cormier si conoscono da quasi 20 anni e sono amici, quindi il segmento avvenuto dopo il match è stato volutamente esagerato e "coreografico".

Quel che è importante però è che Brock Lesnar tornerà ufficialmente in UFC come confermato dal patron Dana White, che ha dichiarato che l'incontro fra lui e Cormier si disputerà sicuramente, bisogna soltanto capire la data. Questo perché il lottatore WWE deve ancora scontare 6 mesi di squalifica per doping e per farlo deve rientrare nel protocollo USADA.

Secondo Jeremy Botter di Bleacher Report, Lesnar sarebbe rientrato tempo fa e il suo nome sarebbe stato tenuto nascosto. Se questa indiscrezione fosse confermata il match per il titolo dovrebbe avvenire il 3 novembre a UFC 230, evento che si terrà al Madison Square Garden di New York.

Brock Lesnar will fight the winner of tonight’s main event in November at Madison Square Garden for the UFC heavyweight championship, multiple sources confirm. — Jeremy Botter (@jeremybotter) July 8, 2018

A rendere ancora più curiosa la situazione è il fatto che Lesnar non solo sia ancora in WWE, ma detenga anche la cintura più importante del roster di RAW. È chiaro che White e il patron della federazione Vince McMahon siano d'accordo con questa scelta (che porterà sicuramente soldi e visibilità a entrambe le compagnie) ed è quindi interessante scoprire quali saranno gli sviluppi anche nel mondo del wrestling dopo la notizia bomba che scuote due mondi: dopo più di 2 anni, Brock Lesnar torna in UFC.