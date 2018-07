Spagna, Hierro si dimette da ct

Questa volta però avrà certamente più tempo rispetto allo scorso 13 giugno e, altrettanto sicuramente, il rapporto si è chiuso in maniera meno traumatica rispetto a Lopetegui, come si evince dai saluti pubblicati nella nota della Federcalcio spagnola, che elogia i "valori professionali e umani di uno straordinario sportivo al quale augura le migliori fortune".

La leggenda del Real Madrid, infatti, non ha solo abbandonato il ruolo di ct, ma anche quello precedente all'interno dello staff della Nazionale. Il motivo lo ha spiegato in una nota la stessa RFEF, in cui viene evidenziato come Hierro sia "intenzionato a esplorare nuovi orizzonti e affrontare nuove sfide professionali".

