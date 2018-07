Mentre era sulla spiaggia con la sua famiglia, l'attaccante biancoceleste è stato aggredito da un tifoso già noto alle forze dell'ordine e daspato negli stadi.

di Marco Ercole

Si stava rilassando, nell'ultimo weekend a disposizione prima di dover tornare a lavorare sul campo per preparare la nuova stagione con la Lazio. Ciro Immobile, però, è stato suo malgrado vittima di uno spiacevole fuoriprogramma.

Mentre il capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie A (insieme a Icardi) era sul lettino di uno stabilimento balneare della spiaggia di Francavilla al Mare (Chieti), infatti, un uomo si è messo a litigare con alcune persone che accompagnavano il bomber.

La discussione verbale (alla quale il calciatore non ha partecipato) è poi degenerata quando questo stesso personaggio ha deciso di passare alle minacce, brandendo un coltello con il quale si stava avvicinando alla postazione di Immobile, sua moglie Jessica e le due bambine Giorgia e Michela. Per fortuna alcune persone lì vicino si sono accorte di quanto stesse accadendo e sono riuscite a fermare sul nascere l'idea dell'aggressore, che successivamente è scappato via di corsa facendo perdere le sue tracce.

In ogni caso è già stato identificato, in quanto il suo nome è ben conosciuto dalle forze dell'ordine locali: "Era già noto e gravato dal provvedimento di Daspo: verrà denunciato per minaccia aggravata. Il movente sarebbe riconducibile alla rivalità tra squadre".

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il daspato in questione sia un tifoso del Pescara, ma le indiscrezioni non sono state ancora confermate.

A prescindere da quale sia la squadra d'appartenenza, però, resta un episodio a dir poco spiacevole, che si sarebbe potuto tramutare in qualcosa di molto più serio se non fosse stato per la prontezza di riflessi delle persone accanto a Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio successivamente ha spiegato ai Carabinieri cosa fosse successo e, dopo aver smaltito la paura per quanto accaduto, è tornato regolarmente in spiaggia per godersi le sue ultime ore di vacanza prima dell'inizio della nuova stagione.