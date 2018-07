Affari in entrata del Barcellona sul Mundo Deportivo: il club catalano infatti, dopo aver chiuso per Arthur vogliono altri colpi a centrocampo e in attacco. I due nomi più caldi sono quelli di Willian e Rabiot.

Su Sport il titolo principale è sul calciomercato del Barcellona, ma stavolta in uscita. Pare infatti che Neymar stia spingendo col Paris Saint-Germain per portare Luis Suarez a Parigi nella prossima stagione.

L'ultimo giornale italiano della rassegna stampa di oggi è Tuttosport che dà virtualmente il benvenuto a Cristiano Ronaldo alla Juventus. In casa bianconera è già boom di abbonamenti in attesa dell'arrivo di CR7.

