Rocco Commisso ci crede ancora, l'acquisizione del Milan è un pensiero costante nella sua testa nonostante Li Yonghong non abbia agevolato le trattative.

Così l'imprenditore italo-americano che non ha negato di essere ancora interessato al pacchetto di maggioranza del Milan. Ai microfoni di Sky Sport, Commisso ha parlato anche della sua ex fede juventina:

Al Milan invece farebbero comodo:

Così come ho fatto per la Columbia University, vorrei restituire qualcosa al calcio visto che a me ha dato tanto. Sono l'unico italiano in corsa per acquistare il Milan, l'unito italiano immigrato. Ho dalla mia i soldi, la storia e conosco molto bene questo sport

Sulle tempistiche della trattativa ha detto:

Non so cosa faranno da Mr. Li con Mr. Singer (proprietario del fondo Elliott, ndr), prevedere come andrà a finire non è facile. In questo momento credo che il Milan sia ancora in mano a Mr. Li che forse dovrà affidarsi a un tribunale. Non so se tratterò con lui, prima bisogna capire chi è che tratta per lui