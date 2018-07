Il pilota tedesco consolida la leadership del mondiale in Gran Bretagna: stupendo il sorpasso ai danni di Bottas a cinque giri dal termine, rimonta spettacolo di Hamilton.

un'ora fa di Daniele Rocca

Vettel vince a casa di Hamilton. Dopo quattro successi consecutivi del pilota inglese a Silverstone, ci pensa il campione della Ferrari a strappare lo scettro a King Lewis. Un successo importantissimo anche per la classifica della Formula 1: altri cinque punti che si vanno a mettere tra sé e il suo principale rivale.

Da applausi anche la rimonta di Hamilton, che al primo giro è stato coinvolto in un incidente con Raikkonen che lo aveva costretto a ripartire in fondo allo schieramento. Una rimonta dalla 17esima alla seconda posizione, cercando di limitare i danni.

Una menzione speciale la merita anche Raikkonen. Nonostante la penalizzazione (10 secondi) per la manovra di inizio gara, il pilota della Ferrari si va a prendere il podio vincendo il duello sia con Verstappen che con Bottas. Entrambi i peggiori di questa tappa della Formula 1.

BREAKING: Sebastian Vettel wins an incredible race at Silverstone! 👏



That's the German's second #BritishGP win, and extends his 2018 drivers' championship lead to 8 points #F1 pic.twitter.com/fAEtnufvHi — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

Formula 1, la cronaca della gara

Colpo di scena pazzesco al via del GP di Silverstone. Nonostante la pole position di ieri, Hamilton rimane piantato al semaforo verde, con Vettel che si prende la prima posizione, seguito da Bottas. Rimangono in lotta per il terzo posto l'inglese e Raikkonen, ma arriva il contatto che compromette la gara del campione del mondo in carica.

LAP1/52



Vettel powers into the lead



Kimi tags Hamilton, who drops down to P17! 😱



HAM: "Damaged car on the back, I think my car's broken, man!..."#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/eIcXKo2xkU — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

Rientra in 17esima posizione e parte alla ricerca di una super rimonta. Nel frattempo l'incidente che ha visto coinvolti i piloti della Mercedes e della Ferrari finisce sotto investigazione: dopo un confronto durato alcuni minuti, la commissione gara decide per una penalità di 10 secondi per il finlandese, a caccia della terza posizione nel duello con Verstappen.

LAP 7/52



Raikkonen is hit with a 10-second penalty for colliding with Hamilton#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/PiEQHUlmrf — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

La guerra di strategia tra Hamilton e Raikkonen

Raikkonen rientra ai box per scontare la penalità e cercare di sfruttare al massimo la gomma media. Al rientro in pista il ferrarista spinge, vuole tenere la posizione nei confronti di Hamilton e provare a insidiare le due Red Bull. Il piano riesce a metà, Verstappen e Ricciardo rimangono davanti.

LAP 14/52



The Iceman comes into the pits for new tyres



And with it he serves his 10 second penalty#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/61SYoIfOa8 — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

Ma la posizione nei confronti del pilota Mercedes riesce. Hamilton consuma la vita della soft fino al 25esimo giro e dopo il pit stop paga circa 9 secondi dalla Ferrari numero 7. Attenzione anche all'attacco dell'altra monoposto di Stoccarda: Bottas si avvicina alla testa della gara occupata da Vettel.

LAP 26/52



Hamilton finally pits as we hit half-distance at @SilverstoneUK



He returns to the racetrack in sixth#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/HKlOevbiNi — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

L'incidente di Ericsson cambia tutto

Al giro 33 incidente spaventoso per Ericsson che perde la sua Sauber Alfa Romeo alla prima curva del circuito della Formula 1. Safety car in pista: rientrano ai box le due Ferrari ed entrambe le Red Bull. Adesso davanti c'è Bottas, seguito proprio da Vettel e poi Hamilton. Alle loro spalle c'è Raikkonen nel panino tra Verstappen e Ricciardo.

SAFETY CAR (LAP 33/52)



A HUGE off for Ericsson, as he loses it at Turn 1#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/Q2qlmpX4wP — Formula 1 (@F1) July 8, 2018

La saferty car rientra ai box quando mancano 15 giri al termine. Bravissimo Bottas nella ripartenza, senza concedere un tentativo a Vettel. Stesso discorso per Hamilton, ma gli applausi vanno tutti al duello tra Verstappen e Raikkonen: botta e risposta con un super sorpasso all'esterno del talento olandese che si riprende la quarta posizione. Una magia. La stessa che porta alla vittoria della Ferrari: un capolavoro di Vettel che supera Bottas e va a vincere il GP di Silverstone.