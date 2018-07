A Silverstone la decima tappa del Mondiale: le Mercedes vogliono rifarsi dopo la scialba prova in Austria. Qualifiche sabato alle 15, gara domenica ore 15.10.

0 condivisioni

3 ore fa di Alberto Casella

Era dal 1955 che la Mercedes non era costretta ad alzare bandiera bianca per problemi tecnici su entrambe le vetture. È successo domenica scorsa nel Gran Premio d'Austria di Formula 1, dove prima Bottas e poi Hamilton hanno dovuto arrendersi ai guasti dei rispettivi motori.

L'occasione per rifarsi c'è: si riparte subito, infatti, e soprattutto si riparte su un circuito, Silverstone, che della Mercedes è feudo fedele. Qui la casa di Stoccarda vince dal 2013, anno in cui si impose Rosberg, mentre nelle quattro occasioni seguenti è sempre stato Hamilton a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi.

Gli avversari più pericolosi per le Frecce d'argento saranno come sempre le due Ferrari - in questo momento in testa a entrambe le classifiche del Mondiale di Formula 1 - e le due Red Bull, sia pure con stati d'animo differenti nei loro piloti: Verstappen sulle ali del successo austriaco e Ricciardo col dente avvelenato dopo la prova dello Spielberg.

Getty Images

Formula 1, dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in TV e streaming

Si prospetta un weekend di Formula 1 denso ed emozionante, che gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire integralmente, dalle prime prove libere di venerdì 6 luglio alle ore 11, fino alla corsa vera e propria che partirà domenica 8 alle 15.10. Dirette esclusive sul canale tematico Sky Sport F1 HD (207), ma il tutto potrà essere seguito anche in streaming su Now Tv o tramite l’applicazione Sky Go, sui pc e sui dispositivi mobili.

Sebastian Vettel goes half a second clear of his teammate in P1 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/YkHyijHscD — Formula 1 (@F1) July 6, 2018

Chi non ha l'abbonamento satellitare potrà comunque vedere la differita in chiaro e gratis su TV8, con le qualifiche di sabato 7 luglio che saranno trasmesse alle ore 19.00, mentre il Gran Premio di domenica 8 luglio andrà in onda invece alle 18.00.

Il Gran Premio d’Austria in diretta

Venerdì 6 luglio:

Prove libere 1: 11.00 - 12.30 - diretta su Sky Sport F1

Prove libere 2: 15.00 - 16.30 - diretta su Sky Sport F1

Sabato 7 luglio:

Prove libere 3: 12.00 - 13.00 - diretta su Sky Sport F1

Qualifiche: 15.00 - 16.00 - diretta su Sky Sport F1

Domenica 8 luglio:

Gran Premio: ore 15:10 - diretta su Sky Sport F1

Il Gran Premio d’Australia in differita