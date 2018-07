Calciomercato Roma, si allontana il rinnovo di Florenzi: tifosi furiosi

Il terzino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2019. I tifosi sui social e radio hanno perso la pazienza.

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Alessandro Florenzi con la Roma. Il terzino classe 1991 ha un contratto in scadenza nel 2019 e ad oggi c'è ancora distanza tra la richiesta del giocatore (4 milioni di euro netti a stagione) e l'offerta del club giallorosso di 3 milioni più bonus.

Il ds Monchi ha parlato di una "trattativa difficile" e ha detto che "la Roma ha fatto una proposta giusta e importante" ma inferiore alla domanda dell'ex Crotone. In questo momento si vive quindi una fase di stallo che potrebbe portare a una rottura definitiva.

Uno scenario che ha provocato la rabbia dei tifosi che su social e radio si sono scagliati contro Florenzi. Come si legge su La Repubblica, frasi come "Florenzi trenta denari” e “non vali 4 milioni" sono quasi all'ordine del giorno. Se Florenzi dovesse davvero lasciare la Roma, per lui è in pole l'Inter di Spalletti che dopo Nainggolan farebbe ancora spesa in casa giallorossa.