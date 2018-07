Il centrocampista croato parla del possibile trasferimento del portoghese: "Non lo vedo in nessun altro club europeo".

4 ore fa

Luka Modric non vuole neanche immaginare che Cristiano Ronaldo lasci il Real Madrid per approdare alla Juventus. Il centrocampista croato conosce perfettamente il portoghese, sa quello che può dare e quando sia difficila sostituirlo.

Per questo spera con tutto se stesso che alla fine CR7 resti a Madrid per continuare a vincere con i Blancos. Ne ha parlato dopo il match dei quarti dei Mondiali di Russia 1018 che ha visto la Croazia superare i padroni di casa ai rigori al Fisht Stadium di Sochi (in semifinale sarà Inghilterra-Croazia):

Non so cosa accadrà, io però credo rimarrà al Real Madrid. Io ovviamente vorrei che restasse, Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore del mondo. Ha un peso specifico smisurato, se restasse sarebbe splendido. E poi non me lo immagino in nessun altro club europeo

Di CR7 ha parlato anche Davor Suker, attuale presidente della Federcalcio croata ed ex giocatore del Real Madrid