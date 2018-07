Calciomercato, maxi-offerta dalla Cina per Cristiano Ronaldo

Il portoghese avrebbe rifiutato un'offerta di ingaggio da 100 milioni proveniente dalla Cina.

633 condivisioni

10 ore fa

La Juventus è vicinissima a Cristiano Ronaldo, ma nelle ultime ore non è la sola che ha provato a strappare il fiuoriclasse portoghese dal Real Madrid. Sul quotidiano spagnolo Marca si legge che CR7 avrebbe ricevuto un'offerta monstre dalla Cina: un ingaggio da 100 milioni a stagione per due anni.

Una proposta da urlo che sarebbe stata immediatamente rispedita al mittente. Cristiano ha già infatto detto sì alla Juventus con cui è pronto è firmare un contratto quadriennale a 30 milioni di euro a stagione.

Per il buon esito dell'operazione non resta che aspettare martedì, quando ci sarà la giunta direttiva del Real Madrid e con ogni probabilità verrà dato il via libera per la cessione del 33enne di Funchal. La condizione del presidente del Real, Florentino Perez, è solo una: dovrà essere Cristiano Ronaldo in persona a chiedere pubblicamente la cessione.