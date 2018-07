Calciomercato Lazio, su Milinkovic c'è il Real Madrid: ecco la richiesta

I Blancos, come detto, sarebbero i più vicini al classe 1995 ma ancora distanti dalla richiesta del patron dei biancocelesti che vuole 155 milioni di euro senza l'inserimento di contropartite tecniche. L'affare potrebbe subire una brusca accelerata nel momento in cui CR7 verrà ceduto alla Juventus. A quel punto il Real si scatenerebbe sul mercato.

Prima che la Juventus cominciasse a trattare Cristiano Ronaldo, il nome più chiacchierato in tema di calciomercato era quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è seguito dai bianconeri e soprattutto dal Real Madrid, che ad oggi è considerato in pole per il suo acquisto.

