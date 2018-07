Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo sarà annunciato mercoledì?

Nella giornata di martedì ci sarà la giunta direttiva del Real Madrid, successivamente il portoghese dovrebbe sbarcare a Torino. Ma Florentino vuole più di 100 milioni di euro.

56 minuti fa

La trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus vive una fase di stallo. Nel weekend non arriveranno novità, nel corso della prossima settimana invece ci sarà l'accelerata definitiva che dovrebbe portare all'ufficialità. La giornata chiave sarà martedì, quando è in programma la giunta direttiva del Real Madrid nel corso della quale dovrebbe essere decisa la cessione del portoghese.

Mercoledì la Juventus potrebbe accoglierlo a Torino per la presentazione e la firma su un contratto quadriennale a 30 milioni di euro netti a stagione. Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, Florentino Perez avrebbe fatto sapere che 100 milioni non bastano. Non solo, il patron dei Blancos pretenderebbe anche che CR7 annunciasse pubblicamente il suo desiderio di lasciare il Real dopo 9 stagioni.

Il giocatore però sarebbe disposto al massimo a scrivere una lettera ai suoi ormai ex tifosi. Intanto la Juventus continua a essere molto fiduciosa e si affida sempre a Jorge Mendes, agente di CR7 e intermediario in questa maxi-operazione, nella speranza che alla fine non dovrà sborsare più di 150 milioni di euro. Ad oggi quindi la chiusura dell'affare dipende per gran parte dalle richieste di Florentino Perez, personaggio dai repentini cambiamenti d'umore.