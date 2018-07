Calciomercato, Cristiano Ronaldo chiama Ancelotti: chieste info su Allegri

Il fuoriclasse portoghese ha chiamato il suo ex allenatore per chiedere informazioni su Allegri prima di trasferirsi in bianconero.

Tra Cristiano Ronaldo e la Juventus spunta... Carlo Ancelotti. I tifosi bianconeri però possono stare tranquilli, non si tratta di un clamoroso inserimento del Napoli nell'operazione del secolo. Come racconta Il Corriere dello Sport, il portoghese avrebbe chiamato il suo ex allenatore ai tempi del Real Madrid per chiedere informazioni su Massimiliano Allegri, sui suoi metodi di lavoro e sulla sua idea di calcio.

Tra Cristiano Ronaldo e Ancelotti c'è un rapporto splendido, il giocatore si fida e stima moltissimo il tecnico di Reggiolo con cui nel 2014 ha vinto la sua seconda Champions League, la storica Decima dei Blancos, battendo 4-1 in finale l'Atletico Madrid. Emblematiche le parole rilasciate da CR7 lo scorso dicembre in occasione della vittoria del suo quinto Pallone d'Oro: "Ancelotti è un grande allenatore e una persona incredibile, spero di lavorare ancora con lui".

Carletto ovviamente ha garantito che in caso di trasferimento in bianconero troverebbe un grande allenatore con cui conviverebbe a meraviglia, un coach che punta forte sui rapporti umani e sa farsi volere bene da tutti i suoi giocatori. E anche dai suoi colleghi. Basti vedere come Allegri ha accolto Ancelotti nel momento in cui è stato annunciato dal Napoli: "La Serie A ritrova un'eccellenza del nostro calcio, bentornato".