Calciomercato, Balotelli resta in Ligue 1: riparte dal Marsiglia

L'attaccante italiano lascia il Nizza per l'OM di Rudi Garcia.

4 ore fa

Addio Nizza ma niente Italia. Mario Balotelli resta in Ligue 1, il ritorno in Serie A non avverrà in questa finestra di calciomercato. Super Mario ha scelto l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia, squadra classificatasi quarta nell'ultimo campionato francese e arrivata seconda in Europa League.

Balotelli, 28 anni il prossimo 12 agosto, ha già messo piede a Marsiglia in incognito, ha visitato il centro sportivo dell'OM e - racconta RMC Sport - salutato i tifosi che lo hanno riconosciuto. Dovrebbe firmare un contratto biennale - fino al 2020 - e al Nizza dovrebbero andare 10 milioni di indennizzo. Il giocatore aveva infatti un contratto con i rossoneri in scadenza nel 2019.

Balo arriva a Marsiglia dopo aver segnato 26 gol e confezionato 2 assist in 38 presenze raccolte nell'ultima stagione tra tutte le competizioni. Ma soprattutto dopo aver riconquistato la maglia della nuova Nazionale targata Roberto Mancini. Adesso non vuole più perderla.