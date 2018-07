Il protagonista della prima pagina del Mundo Deportivo è Neymar che ieri è stato eliminato insieme al suo Brasile dai Mondiali 2018. Il Belgio è andato in vantaggio per 2-0 nel primo tempo e a nulla è servita la rete di Renato Augusto nella ripresa.

La prima pagina di As definisce quello di Russia 2018 un "EuroMondiale": dopo l'eliminazione del Brasile infatti, nella competizione ci sono soltanto squadre del vecchio continente. Non accadeva dall'edizione di Germania 2006.

Anche sul Corriere dello Sport il titolo si concentra sul Brasile e sui Mondiali in cui ormai in gioco ci sono soltanto squadre europee. In taglio altro articoli su Cristiano Ronaldo e sul futuro di Jorginho.

Alle 16:00 la Francia ha sconfitto l'Uruguay con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Varane e Griezmann mentre la notizia clamorosa arriva dalla seconda partita del venerdì, quella in cui il Brasile è stato eliminato dal Belgio. I Diavoli Rossi di Martinez hanno infatti battuto i Verdeoro per 2-1.

I titoli di oggi si concentrano sull'eliminazione del Brasile per mano del Belgio dai Mondiali 2018. I Diavoli Rossi affronteranno la Francia in semifinale.

