I fan dei Red Devils si sono scatenati sui social contro il kit 2018-19: "È qualcosa di veramente orrendo. Sembriamo delle zebre rossonere".

0 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

Con ancora diversi giocatori ai Mondiali di Russia 2018, in lizza per il titolo, il Manchester United comincia a prepararsi per la prossima stagione di Premier League. José Mourinho è già carico, ma non è una novità.

In campionato l'obiettivo, nemmeno tanto nascosto, è quello di migliorare il secondo posto ottenuto a maggio o quanto meno di avvicinare l'astronave marziana, quel Manchester City che nell'ultimo anno, almeno da marzo in poi, non ha più visto nessuno negli specchietti.

La campagna acquisti di Mou deve ancora decollare, ma intanto il portoghese si è già assicurato le prestazioni di Fred, prelevato dallo Shaktar per la non trascurabile cifra di 59 milioni di euro e del terzino destro portoghese Diogo Dalot, per il quale, diciannovenne, è riuscito a dare al Porto un assegno da 22 milioni.

6 Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 A

Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 B

Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 C

Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 D

Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 E

Facebook Twitter Pinterest Manchester United kit home 2018-18 F

Chiudi 1 di 6

Premier League, Manchester United: il nuovo kit che non piace ai tifosi

Intanto, è stato rivelato da footyheadlines.com, il sito specializzato nella distribuzione di articoli per il calcio, il kit con il quale il Manchester United disputerà le gare casalinghe della Premier League e della Champions League 2018-19 e che si basa sul nuovo design Adidas Climachill.

footyheadlines

Il kit è formato da una maglia ovviamente rossa ma che, nella parte inferiore, presenta prima delle sottili righe rossonere che sfociano poi, quasi in dissovenza, in un alto bordo nero. Come neri sono i pantaloncini, mentre i calzettoni sviluppano specularmente lo stesso gioco di rosso e nero a sfumare della maglia. Si sono già scatenati sui social i commenti dei tifosi del più famoso club della Premier League, per la maggior parte infastiditi soprattutto dal pantaloncino nero, anziché il caratteristico bianco, ma anche dal motivo a righine che, secondo un tifoso:

È qualcosa di veramente orrendo. Sembriamo delle zebre rossonere.