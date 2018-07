Inglesi favoriti per il passaggio del turno, una rete di Kane è pagata 2,25 volte la posta. Solo la Germania ha però violato la porta svedese nei 4 match giocati in Russia.

51 minuti fa di Luca Guerra

Sarà Samara a ospitare il terzo dei quattro match in calendario per i quarti di finale dei Mondiali 2018: alle 16 di sabato 7 luglio la città nota come importante centro mercantile e punto di riferimento per l'economia aerospaziale sarà la sede di gioco di Inghilterra-Svezia. In palio un posto al sole nella semifinale contro la vincente di Russia-Croazia.

Quale città migliore di Samara, arricchita da un monumento alto 68 metri raffigurante la navicella Soyuz e costruito per commemorare la figura di Yury Gagarin, per spiccare il volo? Inghilterra e Svezia, al 25esimo incrocio della loro storia - il bilancio è di otto vittorie inglesi, nove pareggi e sette successi svedesi, con due segni X nei due precedenti ai Mondiali - lo sanno bene. Kane e compagni sono arrivati ai quarti chiudendo in seconda posizione il girone completato da Belgio, Panama e Tunisia, superando poi ai calci di rigore la Colombia negli ottavi, mentre la Svezia ha chiuso in vetta il gruppo F estromettendo la Germania dai giochi e poi superando la Svizzera nella prima sfida a eliminazione diretta.

Per l'Inghilterra si tratta di un ritorno ai quarti di finale dopo 12 anni di assenza: nel 2006 la squadra dei Tre Leoni perse ai rigori contro il Portogallo, mentre l'ultima semifinale risale a Italia '90 con la sconfitta ai rigori contro la Germania (4-3 dopo l’1-1 nei tempi regolamentari). Per la Svezia si tratta della quinta qualificazione ai quarti nella storia, con ben 3 passaggi del turno su 4 a favore dei Blågult. Analizziamo insieme le quote di Inghilterra-Svezia.

Getty Images Mondiali, Harry Kane è l'icona dell'Inghilterra: 6 reti nelle prime 4 partite

Mondiali 2018, i pronostici di Svezia-Inghilterra: le quote dei bookmakers

Nessuna assenza di rilievo per i due commissari tecnici Andersson e Southgate. La Svezia è attesa con il classico 4-4-2 e la coppia Berg-Toivonen in avanti, mentre l'Inghilterra recupera Alli e conferma il 3-5-2, guidato da Stones al centro della difesa e Henderson in regia.

Esito 1X2

La storia e i rapporti di forza in campo dicono Inghilterra: la pensano così anche i bookmakers. Il segno 2, coincidente con il successo britannico, è infatti in lavagna a 1,90. In caso di parità, la quota sale a 3, mentre una vittoria svedese entro i tempi regolamentari paga 4,50 volte la posta.

Goal-No Goal

Nel cammino dei Mondiali 2018 la Svezia ha segnato in tutte le partite giocate mentre l'Inghilterra è rimasta a secco contro il Belgio. A vantaggio degli inglesi c'è la goleada contro Panama (6-1), che incide sulle 9 reti complessivamente realizzate. Forsberg e compagni hanno invece colpito Corea del Sud (1-0), Germania (1-2), Messico (3-0) e Svizzera (1-0). Gli scommettitori prevedono però una partita bloccata, con l'opzione Goal quotata a 2,30 e il No Goal favorito, in lavagna a 1,70.

Getty Images Mondiali, il capitano della Svezia Andreas Granqvist: già due reti per lui

Under/Over 2.5

L'equilibrio prevale nelle previsioni dei bookmakers anche quando si guarda alle opzioni Under/Over 2.5: in otto partite complessivamente disputate da Inghilterra e Svezia nei Mondiali 2018, la divisione è in perfetta parità. In quattro incontri sono state realizzate meno di tre reti totali, negli altri quattro sono arrivati tre o più centri. Nonostante questo, il peso specifico della partita è tale che per gli scommettitori l’Under 2.5 è nettamente favorito a 1,47, con l'Over 2.5 a 2,55.

Risultato Esatto

L'1-0 (della Svezia su Svizzera e Corea del Sud e quello incassato dall'Inghilterra contro il Belgio) è stato il risultato più ricorrente in Russia per le due nazionali. La vittoria degli inglesi con il minimo scarto e l'avversario a secco è in lavagna a 5,50, mentre il pareggio per 1-1 alla fine dei tempi regolamentari è pagato 6 volte la posta. L'1-0 svedese è invece quotato a 9. Se la sfida dovesse terminare 2-2 come nell'ultimo precedente risalente ai Mondiali 2006 gli scommettitori vedrebbero la propria puntata moltiplicata per 18 volte.

Marcatori

Parli di reti, parli di Harry Kane. Se di mezzo c'è l'Inghilterra, il centravanti del Tottenham è sicuramente l'uomo da tener d'occhio davanti al portiere avversario: sei dei nove centri britannici in Russia portano la sua firma. Una sua rete contro la Svezia è in lavagna a 2,25 mentre il centro dell'altro numero 9 della sfida, Marcus Berg, è quotato a 4,50. Occhio anche ai difensori centrali: se John Stones dovesse confermare la buona vena mostrata contro Panama - quando aveva messo a segno una doppietta - il suo centro sarebbe pagato 13 volte la posta. Stesso discorso per lo svedese Andreas Granqvist, che dal dischetto ha già colpito Corea del Sud e Messico: un suo acuto è in quota a 7,50.