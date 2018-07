Il centrale del Leicester migliore in campo insieme a Pickford. Degli svedesi si salva solo l'attaccante, anche capitan Granqvist tradisce nel momento più importante.

47 minuti fa di Marco Ercole

Stavolta vince (meritatamente) la squadra favorita in partenza. Dopo aver eliminato (tra le altre) Olanda, Italia e Germania, la favola (maledetta) della Svezia si ferma di fronte all'Inghilterra, che riesce così a interrompere il trend dei Mondiali all'insegna delle sorprese.

Non segna il solito Kane, stavolta ci pensano Maguire e Dele Alli a confezionare il 2-0 per i Tre Leoni, con Pickford a conservare il risultato con parate che valgono quanto delle reti segnate.

Troppo per la nazionale guidata da Janne Andersson, che si deve piegare di fronte alla maggiore qualità degli avversari. Southgate continua così a vivere il suo sogno, in attesa di conoscere chi sarà il suo prossimo avversario tra Russia e Croazia nella semifinale di Mondiali.

Mondiali, le pagelle di Svezia-Inghilterra

Svezia (4-4-2): Olsen 6; Krafth 5 (dall'85' Jansson s.v.), Lindelof 5,5, Granqvist 5, Augustinsson 5,5; Claesson 5, Larsson 5,5, Ekdal 5,5, Forsberg 5 (dal 65' Olsson 6); Berg 6,5, Toivonen 5 (dal 65' Guidetti 6).

Inghilterra (3-5-2): Pickford 7,5; Walker 6, Stones 6,5, Maguire 7,5; Young 7, Lingard 7, Henderson 7 (dall'85' Dier s.v.), Dele Alli 7 (dal 77' Delph s.v.), Trippier 7; Sterling 5,5 (dal 91' Rashford s.v.), Kane 6.

I migliori

Maguire - 7,5

Un gigante, non solo per la stazza e per quei 193 centimetri d'altezza. Il difensore del Leicester è padrone di tutte le palle aeree, si toglie lo sfizio di segnare un gol pesantissimo e successivamente resta una spina nel fianco costante per la difesa di corrazzieri svedesi. Ci mette sempre il fisico, ma anche una buona qualità nei duelli con la palla a terra. Lui è Pickford sono gli eroi dell'accesso dell'Inghilterra alle semifinali dei Mondiali.

Getty Image L'incornata che ha permesso a Maguire di realizzare il gol alla Svezia ai Mondiali

Berg - 6,5

Uno dei pochi a salvarsi della Svezia. Tocca pochi palloni, ma quando ci riesce crea sempre qualcosa di pericoloso (e un super Pickford sulla sua strada). In prima persona con tiro di testa a colpo sicuro e con un sinistro potente (parati entrambi del portiere inglese), da assist-man con un tacco geniale che libera il tiro di Claesson: pure il suo compagno di squadra, però, viene fermato dal numero uno dell'Inghilterra, rendendo vano il tentativo.

Getty Image Berg, uno dei pochi positivi nella Svezia

I peggiori

Granqvist - 5

È vero, di testa le prende tutte (o quasi), ma pesa sulla sua prestazione la non marcatura di Maguire in occasione del gol del vantaggio dell'Inghilterra. Alla fine a farne le spese è Forsberg, travolto dal difensore inglese: ma se si ritrova a lottare in quel confronto impari è proprio perché Granqvist aveva lasciato libero il suo uomo da marcare. È sempre lui, tra l'altro, a tenere in gioco Sterling sul contropiede che nel primo tempo aveva dato ai Tre Leoni l'occasione (non sfruttata) per raddoppiare.

Getty Image Mondiali, qualche indecisione di troppo per Granqvist

Sterling - 5,5

Si dà un gran da fare, muovendosi molto e mettendo in difficoltà la difesa svedese. Di altissima fattura i due controlli con i quali si crea due occasioni (una sarebbe stata comunque fuorigioco) nel primo tempo: sul più bello, però, perde sempre lucidità a sbaglia la decisione da prendere, non riuscendo a sfruttare le opportunità e mantenendo la Svezia in partita fino alla rete del 2-0 di Dele Alli.