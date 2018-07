Il giorno dopo l'addio ai Mondiali, è stato proprio il fenomeno del Paris Saint-Germain a raccontare la sua amarezza con un post sul suo profilo Instagram in cui ha ringraziato i tifosi per l'affetto e ribadito la sua tristezza.

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Jul 7, 2018 at 7:24am PDT

L'eliminazione dai Mondiali per mano del Belgio è stata l'ennesima delusione per il Brasile che dopo aver visto Spagna, Germania e Argentina salutare il torneo erano i grandi favoriti per sollevare la Coppa del Mondo il 15 luglio.

