Una delle parti più divertenti di competizioni calcistiche importanti come i Mondiali è quella di sbizzarrirsi con i pronostici e perché no, fare anche qualche scommessa con i proprio amici sui risultati delle partite.

È normale però che quando questi due amici sono Zlatan Ibrahimovic e David Beckham, le cose vengano fatte in grande. Alla vigilia di Inghilterra-Svezia valida per i quarti di finale dei Mondiali 2018, è l'attaccante dei Los Angeles Galaxy a lanciare la sfida.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS