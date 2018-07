Oggi in Russia è la volta del secondo e ultimo giorno degli quarti di finale. Le partite in programma sono Svezia-Inghilterra alle ore 16 e Russia-Croazia alle 20. Ecco dove vederle.

Il 15 luglio, giorno della finalissima, è sempre più vicino. Manca un ultimo step prima di conoscere tutte e quattro le semifinaliste del Mondiale 2018. Oggi scenderanno in campo, tra gli altri, anche i padroni di casa che cercheranno a tutti i costi di conquistare una semifinale storica. Come di consueto saranno due i match in programma: uno alle ore 16, e l'altro alle 20.

Ad inaugurare la giornata nel pomeriggio sarà la partita Svezia-Inghilterra alla Samara Arena. La nazionale svedese si è qualificata ai quarti di finale battendo al Svizzera per 1 a 0, mentre quella inglese, guidata dal ct. Southgate e soprattutto dal suo bomber, nonché capocanoniere della Coppa del Mondo 2018, Harry Kane, ha eliminato il Belgio, una delle squadre che era sembrata più in forma in questo torneo.

In serata, invece, sarà la volta di Russia-Croazia. La nazionale russa, dopo aver eliminato a sorpresa la Spagna, si è qualificata ai quarti di finale di un Mondiale per la prima volta nella sua storia. Quest'oggi i ragazzi del ct. Stanislav Čerčesov sfideranno la selezione croata alle ore 20 nella cornice dello Stadio Olimpico Fist di Soci. Le vincitrici delle due partite di quest'oggi si sfideranno l'11 luglio.

Oggi si completerà il tabellone dei quarti di finale e, finalmente, conosceremo i nomi di tutte e quattro le semifinalisti del Mondiale 2018. Le partite in programma sono: Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia. La prima si giocherà alle ore 16, mentre la seconda alle 20. Come dagli ottavi in poi, le gare saranno visibili in diretta su Canale 5 e in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

Ecco dove saranno trasmesse le partite: