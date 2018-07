I problemi di salute di Max Holloway potrebbero essere più seri di quanto preventivato. Il campione pesi piuma UFC, tirato fuori dal co-main event del PPV di questo weekend a causa di alcuni sintomi che ricorderebbero quelli di una possibile commozione cerebrale, potrebbe infatti star lontano dalle MMA ben più del previsto. Le voci legate ad un suo possibile rientro già a UFC 227, dunque, sono da considerare pressoché naufragate.

Ad apporre la parola fine sui rumors circolati nelle scorse ore ci ha pensato il presidente UFC Dana White, che ha smentito l'ipotesi di un rientro nel breve periodo. E non è tutto: il patron della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA ha anche manifestato delle concrete preoccupazioni riguardo ai problemi accusati da "Blessed", che potrebbero esser stati causati da un taglio del peso troppo arduo o da qualche sessione di sparring eccessivamente pesante.

Parole decisamente forti quelle di Dana White, che hanno scosso non poco tutto l'ambiente delle MMA. La situazione ha scatenato così tanta inquietudine al punto che addirittura Conor McGregor, star della promotion ed ultimo fighter capace di sconfiggere Holloway nella sua avventura nelle 145 libbre, ha inviato un tweet di pronta guarigione al campione. Ricordiamo che i due si affrontarono il 17 agosto del 2013 a Boston, con "Notorius" che trionfò ai punti con un legamento rotto, battendo comunque un avversario molto acerbo.

Thank you champ champ. One of the best minds in this game said we win or learn. This is learning for me. Hope to see you back brother 🇨🇮🤙🏻 https://t.co/qdj9IbZDPg