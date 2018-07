Cristiano Ronaldo e la Juventus: bisogna solo decidere come andrà via!

Un indizio forse non decisivo ma significativo, che avvicina sempre di più Cristiano Ronaldo alla Juventus ma soprattutto lo allontana dal Real Madrid. Per un matrimonio che sembra a un passo dal finire dopo 9 anni di successi.

Per avere la maglia numero 7 è obbligatorio chiedere la stampa alla cassa ed è davvero strano non vedere in bella vista il numero del giocatore più rappresentativo della squadra quando in tutto il negozio c'è ancora persino la foto di Zinedine Zidane che ha lasciato il club il mese scorso.

L'ultimo è stato un ragazzo spagnolo che entrando nello store ufficiale del Real Madrid per comprare la nuova maglia dei Blancos ha notato che non vengono più esposte quelle con il nome di Cristiano Ronaldo .

L'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra sempre più vicino e in attesa di avere notizie di calciomercato più precise, i tifosi cercano di cogliere gli indizi su questa clamorosa trattativa come possono.

