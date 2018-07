Stando a quanto svelato da Monchi, il classe '97 arriverà nella Capitale per fare il terzo e sostituire Lobont che poche settimane fa ha detto addio al calcio giocato. La Roma pesca ancora in Brasile per i portieri dopo l'ottima operazione che ha portato Alisson a Trigoria e Fuzato diventa ufficialmente il decimo acquisto giallorosso di questo calciomercato . Il ragazzo arriverà domenica in Italia e lunedì svolgerà le visite mediche.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK