La vittima, ex Navy Seal, ha perso la vita a causa della carenza di ossigeno. Intanto il presidente della Fifa spera di avere i ragazzi alla finale dei Mondiali.

Si chiamava Saman Kunan e veniva dai Navy Seal. Si era congedato poco tempo fa per lavorare come addetto alla sicurezza presso l'aeroporto di Bangkok. Saman è morto nelle scorse ore nella grotta di Tham Luang, dove era impegnato come volontario nei tentativi di soccorso ai dodici giovani calciatori thailandesi.

L'esperto volontario stava percorrendo la via del ritorno verso la caverna intermedia che funge da campo base, da dove si diparte il tratto finale, lungo 1,7 chilometri, per raggiungere il luogo dove si trovano i ragazzi. Un tratto per coprire il quale occorrono tre bombole di ossigeno per persona.

Proprio in quel tratto e proprio per mancanza di ossigeno, ha perso conoscenza Saman. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo una volta trasportato all'aria aperta: il livello d'ossigeno all'interno della grotta è già calato drasticamente al 15%, contro un normale 21%, a causa della presenza nei cunicoli di centinaia di soccorritori.

Getty Images Il soccorritore è morto per mancanza d'ossigeno

Ciò che rende ancora più amara la scomparsa di Saman Kunan è che il volontario faceva parte di uno dei team addetti al rifornimento e alla posa delle bombole d'ossigeno lungo il percorso, mentre altre squadre continuano a lavorare alla posa in opera di un tubo lungo circa 5 chilometri per immettere ossigeno direttamente nella caverna dei ragazzi.

Getty Images Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha invitato i 12 ragazzi alla finale dei Mondiali

Intanto, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha inviato una lettera alla Federcalcio thailandese, nella quale, augurandosi che i soccorritori possano riportare molto presto i ragazzi in superficie, li ha invitati tutti e 12 alla finale dei Mondiali prevista a Mosca per domenica 15 luglio.