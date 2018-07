La storia di TAS, giornalista giapponese preso d'assalto dai milanisti

Il giornalista giapponese Tasuku Okawa sta vivendo ore infernali su Twitter: tutta colpa del suo tag.

Sono giorni difficili per Tasuku Okawa, difficilissimi. Lui è un giornalista giapponese e su Twitter ha @TAS come tag. Sì, TAS, tre lettere che in questi giorni per i tifosi del Milan rappresentano la speranza.

Al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti fatto ricorso il club rossonero contro la sentenza UEFA che ha escluso la squadra di Gattuso dall'Europa per una stagione.

Da giorni migliaia di tifosi si stanno appellando al TAS sui social chiedendo di revocare la sanzione. Peccato che mettendo la chiocciola prima di TAS, a essere taggato è il povero Tasuku Okawa che all'ennesimo cinguettio ha sbottato scrivendo in italiano: "Signori milanisti, mi chiamo Tasuko e mi chiamano "TAS". Non scrivete tweet a me!".