Una soluzione che, però, il Siviglia ha respinto con forza in quanto il club andaluso aveva inserito il match casalingo di Supercoppa fra quelli compresi nell'abbonamento, come ha ricordato il presidente Castro:

Il problema è che nella notte fra il 4 e il 5 agosto il Barcellona dovrebbe giocare, a Santa Clara contro il Milan, l'ultima amichevole della tournée americana, un impegno che rende improponibile l'andata della finale della Supercoppa. Da qui la proposta di una finale secca, a partita unica da giocare in campo neutro, a Tangeri in Marocco, il giorno 12.

Ora il Siviglia si sta preparando al primo obiettivo della stagione, la finale di Supercoppa di Spagna, alla quale partecipa di diritto come seconda arrivata in Copa del Rey dietro ai catalani, vincitori anche della Liga. Ma da qualche giorno si sta sviluppando un contenzioso intorno alle date della finale, inizialmente annunciata con la formula di andata e ritorno il 5 e il 12 agosto.

