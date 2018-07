Perché 34? Il numero di Appie. Le mie preghiere e il numero di maglia per te, mio ​​amico-fratello che mi hai insegnato tanto. 🇺🇸 Why 34? Appie’s number. My prayers and shirt number for you, my friend-brother who thaught me so much. #staystrongAppie #nouri #forzaroma @officialasroma

