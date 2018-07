I titoli di oggi si dividono fra gli ottavi di finale dei Mondiali e l'ormai nota trattativa della Juventus per portare Cristiano Ronaldo a Torino.

Il fine settimana che si apre oggi può essere uno dei più caldi degli ultimi anni per il calcio mondiale: nel pomeriggio infatti ripartiranno i Mondiali di Russia 2018 che ci presenterà i primi due quarti di finale Uruguay-Francia e Brasile-Belgio.

Ma oltre alla competizione più importante al mondo, è un altro argomento ad occupare le prime pagine dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa odierna ed è ovviamente il possibile addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

Il fenomeno portoghese infatti sembra sempre più vicino a un clamoroso passaggio alla Juventus, la cui dirigenza sta aspettando soltanto il via libera dal super procuratore Jorge Mendes per piazzare il colpo decisivo per portare a Torino il 5 volte Pallone d'Oro.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "CR7-Juve, si può fare"

Come spesso accadrà nella rassegna stampa di oggi, il titolo principale della prima pagina della Gazzetta dello Sport è dedicato alla clamorosa trattativa che in questi giorni potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Corriere dello Sport: "CR7 luglio"

Anche sul Corriere dello Sport si parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il quotidiano romano rivela che il club bianconero vorrebbe presentare il fenomeno del Real Madrid già domani visto che sarà il 7 luglio.

Tuttosport: "Solo Juve"

La rassegna stampa dei giornali italiani termina con Tuttosport che ovviamente si concentra sulla trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus. A quanto pare il giocatore portoghese avrebbe già detto sì alla Vecchia Signora.

L'Équipe: "La voie céleste"

Sulla prima pagina dell'Équipe viene presentato il primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 che si giocherà questo pomeriggio: alle ore 16:00 infatti è in programma la sfida fra Uruguay e Francia.

As: "Cristiano, salida inminente"

Iniziamo a guardare le prime pagine spagnole con quella di As, il cui titolo è decisamente eloquente: "Cristiano, partenza imminente". In queste ore infatti il portoghese potrebbe dire definitivamente addio al Real Madrid.

Sport: "50 millones por Paulinho"

Su Sport troviamo una notizia di calciomercato che riguarda Paulinho, che stando al giornale catalano potrebbe tornare in Cina dove è pronta un'offerta faraonica per lui. In taglio alto ci si concentra sugli ottavi di finale dei Mondiali che si giocheranno oggi.

Mundo Deportivo: "Ciao CR7"

Altra prima pagina, altro titolo su Cristiano Ronaldo che è apparentemente vicinissimo a lasciare il Real Madrid. La dirigenza juventina starebbe soltanto aspettando il via libera per volare in Spagna e chiudere l'affare.

Marca: "CR7 ya ha dado su palabra a Agnelli"

Chiudiamo il giro dei giornali spagnoli con Marca, dove troviamo la notizia secondo la quale ormai Cristiano Ronaldo avrebbe dato la sua parola al presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il colpo sembra sempre più vicino.

A Bola: "Sai Gelson, chega Nani"

L'ultima prima pagina di oggi è quella della Bola che si concentra sui movimenti di mercato dello Sporting Lisbona. Il club biancoverde dovrebbe perdere Gelson Martins ma il suo sostituto potrebbe essere Nani.