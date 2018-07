Sarà una bellissima partita, non so dire quale sarà il risultato perché ci sono state tante sorprese in questo Mondiale

Sottovalutarla? Parliamo di un quarto di finale di un Mondiale, pensare sia una partita semplice è una cosa stupida. Non ci sono partite facili quando affronti le migliori squadre del mondo, noi dobbiamo avere rispetto della Svezia, lo stesso rispetto che abbiamo avuto per tutte le squadre affrontate. Abbiamo sempre creato tante occasioni, anche nell'ultima partita contro la Colombia. Ora dobbiamo confermare le cose positive già messe in mostra e migliorare ancora. Dobbiamo pensare a noi, non alla Svezia

