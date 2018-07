Continuate pure a inventare palloni e per i portieri sarà sempre più difficile intuire o indovinare le traiettorie. Lo spettacolo si cerca in un altro modo!

Dalla parte di Fernando Muslera. Il nuovo portiere del Milan Pepe Reina non ha dubbi e si schiera con il collega uruguaiano, protagonista in negativo nella sfida valida per i quarti dei Mondiali di Russia 2018 tra Uruguay e Francia. A vincere sono stati i transalpini per 2-0 grazie alle reti di Varane nel primo tempo e Griezmann nella ripresa.

