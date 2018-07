L'attaccante francese ha segnato il gol del 2-0 grazie alla papera di Muslera.

06 lug 2018

Un gesto che non è passato inosservato. Antoine Griezmann non ha esultato dopo aver segnato il 2-0 che ha eliminato l'Uruguay e regalato alla Francia la semifinale dei Mondiali di Russia 2018. Il motivo lo ha spiegato lo stesso attaccante francese nel post-partita.

Ho grande rispetto per l'Uruguay, dove ho grandi amici prima che colleghi. Per questo ho preferito non esultare

Nella Celeste giocano Godin e Gimenez, compagni di squadra di Griezmann nell'Atletico Madrid e giocatori che conosce alla perfezione:

Affrontare l'Uruguay è complicato, proprio come è complicato affrontare l'Atletico. Tutti difendono, da loro si può imparare moltissimo. Io ho molto a cuore la cultura uruguaiana e gli uruguaiani

Mondiali, Suarez contro Griezmann: "Non è uruguaiano"

Già, Griezmann ha un rapporto speciale con l'Uruguay, un Paese a cui si sente profondamente legato. A Luis Suarez però non va giù che il francese si senta mezzo uruguaiano e oggi lo ha ribadito:

La dimostrazione che Griezmann non sia uruguaiano ma francese si è vista oggi: ci ha fatto un gol. Per quanto si definisca metà uruguaiano, lui è francese e non sa cosa significhi essere uruguaiano. Non conosce il segreto del nostro successo nel mondo del calcio, non sa come facciamo a essere così forti nonostante siamo così pochi

Suarez si è soffermato poi sull'assenza di Cavani e su Tabarez: