La Seleção è ai quarti per la settima volta consecutiva, per i Diavoli Rossi seconda volta di fila tra le migliori otto dopo il 2014. Hazard e Neymar promettono spettacolo.

2 condivisioni

un'ora fa di Luca Guerra

Il secondo quarto di finale dei Mondiali 2018 vedrà di fronte Brasile e Belgio, due delle formazioni più quotate per la vittoria del trofeo in palio in Russia. L'appuntamento è alle 20 di venerdì 6 luglio alla Kazan Arena, per un confronto che nella storia della Coppa del Mondo si è verificato una sola volta: 17 giugno 2002, vittoria verdeoro per 2-0 con reti di Rivaldo e Ronaldo.

Nella storia recente il ruolino di marcia del Belgio contro formazioni sudamericane nei Mondiali non è certo positivo: tre sconfitte nelle ultime tre partite. Anche il Brasile, però, ha dovuto arrestare nelle ultime tre occasioni il proprio cammino contro nazionali europee, su tutte il Mineirazo delle semifinali 2014 per mano della Germania, costato un'umiliante eliminazione dalla Coppa del Mondo ospitata in casa. La parola sconfitta è però una sconosciuta per entrambe da diverso tempo: i sudamericani non perdono da 15 partite (11 successi e 4 pareggi), i Diavoli Rossi da 23 (18 vittorie e 5 pareggi).

Di fronte a Kazan ci saranno due squadre che nel loro cammino nei Mondiali 2018 sono ancora imbattute: il Brasile ha vinto il girone E con Svizzera, Costa Rica e Serbia, superando poi negli ottavi di finale il Messico per 2-0, mentre il Belgio ha chiuso davanti a Inghilterra, Tunisia e Panama il gruppo G, per poi battere in rimonta il Giappone nella prima sfida a eliminazione diretta con un rocambolesco 3-2 firmato da Chadli nel recupero. Brasile-Belgio vale quindi un posto nella Top 4 del calcio mondiale: analizziamo insieme le quote.

Getty Images Mondiali 2002, Rivaldo a segno con il mancino in Brasile-Belgio 2-0

Mondiali 2018, i pronostici di Brasile-Belgio: le quote dei bookmakers

Chi avrà la meglio tra Brasile e Belgio affronterà in semifinale la vincente di Uruguay-Francia, con la possibilità di un derby sudamericano o di un incrocio tra due nazioni confinanti.

Esito 1X2

Da principale favorita per la vittoria dei Mondiali 2018, il Brasile non può che risultare la prediletta dai bookmakers per il successo al minuto 90: il segno 1 è infatti in lavagna a 2,10, mentre il 2 belga è a 3,50. Chi dovesse invece puntare su pareggio e supplementari, si garantirebbe 3 volte la posta. Proporzioni che non variano se si parla del passaggio del turno: l'accesso della Seleção alle semifinali è quotato a 1,55, a fronte del 2,35 assegnato al Belgio.

Goal-No Goal

Nel loro cammino in Coppa del Mondo sin qui Brasile e Belgio hanno messo a segno 19 reti (12 per Lukaku e compagni, 7 per la nazionale di Tite), incassandone 5, con la porta di Alisson battuta una sola volta. Dati contrastanti, che generano un complessivo equilibrio tra le opzioni Goal e No Goal: con entrambe le squadre a segno, la scommessa ripaga 1,85 volte la posta in palio, mentre se almeno uno dei due portieri dovesse restare imbattuto la quota in lavagna è 1.97.

They've been used to having more possession and attempts on goal in their #WorldCup matches so far...



Tonight, something's got to give. #BRABEL pic.twitter.com/oTuwZz9EyK — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 6, 2018

Under/Over 2.5

Il discorso fatto per le opzioni Goal/No Goal è valido anche per i parametri riferiti a Under 2.5 e Over 2.5: nel caso in cui nel corso della partita (sempre escludendo gli eventuali tempi supplementari) dovessero essere realizzate più di due reti, la quota più alta è a 1,80. Con due o meno reti complessive, la quota in lavagna è di 1,95 volte la posta puntata. Il concetto che emerge è uno solo: estremo equilibrio.

Risultato Esatto

Vittoria con il minimo scarto: è la combinazione più probabile secondo i bookmakers se si parla del risultato finale di Brasile-Belgio. La quota più bassa, però, è assegnata al pareggio per 1-1, in lavagna a 6. Il successo per 1-0 dei verdeoro è pagato 7,50 volte la posta, mentre il successo per 2-0, maturato nelle ultime tre sfide con Coutinho e compagni in campo, è quotato 9. E se il Belgio dovesse ripetere il clamoroso 3-2 visto contro il Giappone? Una vittoria dei Diavoli Rossi con queste proporzioni moltiplica per 33 volte la cifra scommessa.

Marcatori

Quando in campo ci sono nomi come quelli a disposizione di Brasile e Belgio in attacco, individuare i possibili marcatori non è semplice: troppo facile puntare su Neymar (2,25) o Lukaku (2,75), a segno rispettivamente 2 e 4 volte in tutta la competizione. Allora lo sguardo punta anche a Mertens (4,50), Edin Hazard (3,75) e Coutinho (3,25), quest'ultimo in rete già contro Svizzera e Costa Rica. E se dovesse sbloccarsi Gabriel Jesus? Un centro dell'attaccante del Manchester City è in lavagna a 2,75.