Oggi in Russia si alza il sipario sugli ottavi di finale. Le partite in programma sono Uruguay-Francia alle ore 16 e Brasile-Belgio alle 20. Ecco dove vederle.

La fase degli ottavi del Mondiale 2018 ci ha regalato tante emozioni e altrettanti colpi di scena, come l'eliminazione di big quali Argentina, Spagna e Portogallo. Ma questo ormai rappresenta il passato e il campionato mondiale di calcio prosegue a grandi ritmi.

Le migliori otto nazionali sono pronte a fare il loro esordio nei quarti di finale che inizieranno quest'oggi in Russia. Due partite si giocheranno oggi, le altre due domani.

Ad alzare il sipario sulla 19esima giornata di questi Mondiali sarà il match Uruguay-Francia in programma per le ore 16 allo Stadio Niznij di Novgorod. Da un lato troveremo la nazionale uruguaiana guidata dal ct. Tabárez che, grazie alla doppietta del suo bomber Cavani, ha trionfato per 2 a 1 contro il Portogallo di CR7. Dall'altro lato ci sarà invece la selezione francese, rea dell'eliminazione dell'Argentina di Lionel Messi.

Alle ore 20, nella cornice della Kazan Arena, sarà la volta di Brasile e Belgio che proveranno a staccare un biglietto per la semifinale. I brasiliani hanno conquistato il pass per i quarti di finale contro il Messico, mentre la selezione belga è riuscita a passare con non poca fatica contro il Giappone. Le due gare di oggi decreteranno le prime semifinaliste della 21esima edizione della Coppa del Mondo che si sfideranno il 10 luglio.

Siamo arrivati ai quarti di finale di questi Mondiali e ci avviciniamo sempre di più alla finalissima del 15 luglio. Le squadre che scenderanno in campo quest'oggi, e che cercheranno di staccare un biglietto per le semifinali, sono Uruguay-Francia e Brasile-Belgio. Entrambe le gare, che si disputeranno rispettivamente alle ore 16 e alle 20, saranno visibili in diretta su Canale 5 e, come sempre, anche in streaming sul sito di Sport Mediaset e sull'app Mediaset Mondiali Fifa.

