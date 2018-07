Le parole del direttore sportivo dei rossoneri.

un'ora fa

Non sarà un calciomercato faraonico come quello della scorsa estate, quando vennero spesi 230 milioni di euro per Bonucci & Co. Il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, non si nasconde ai microfoni di Sky Sport:

L'obiettivo iniziale era quello di inserire tre giocatori di livello, purtroppo c'è stata qualche entrata in meno dalla Cina e c'è il rischio di non giocare l'Europa League. Il nostro sarà un mercato a saldo zero. Zaza? Ad oggi non prendiamo in considerazione nessuna entrata perché non sappiamo quanti soldi abbiamo in tasca. Di sicuro non acquisteremo per il semplice gusto di farlo ma solo per aggiungere qualità alla rosa

Mirabelli però assicura che non ci sarà alcuna fuga:

Non andrà via nessun giocatore a meno che non lo voglia Gattuso. Stesso discorso per i giocatori in entrata. Ai tifosi dico di non ascoltare tutte le voci di calciomercato che circolano. Nella nostra testa c'è un mercato in uscita da fare, ma potremmo anche restare così

Infine su Gustavo Gomez e Nikola Kalinic: