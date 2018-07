Il manager dei Reds è tornato a parlare della finale di Champions League decisa dagli errori di Karius: "Loris ha avuto una commozione cerebrale. Non è una scusa, è la verità".

0 condivisioni

37 minuti fa

Il 26 maggio 2018 è una data che tutti i tifosi del Liverpool vorrebbero cancellare dal calendario. In quel giorno i Reds hanno perso 3-1 la finale di Champions League contro il Real Madrid soprattutto per colpa delle clamorose papere del portiere Loris Karius. Prima l'inspiegabile passaggio per Benzema, poi la mancata presa sul tiro tutt'altro che irresistibile di Bale: così l'estremo difensore tedesco ha affondato i suoi compagni.

Poche ore dopo il match era emerso però un retroscena: Karius si sarebbe reso protagonista in negativo a causa di una commozione cerebrale provocata da una gomitata di Sergio Ramos quando il risultato era ancora sullo 0-0. Una tesi supportata dagli esami a cui il giocatore si è sottoposto in una clinica specializzata statunitense e confermata dal tecnico dei Reds, Jurgen Klopp.

Non so cosa pensino i tifosi di quello che sia successo, ma Karius ha avuto una commozione cerebrale. Chiunque abbia avuto una commozione, sa che può manifestarsi in modi diversi. Loris non era consapevole di avere una commozione cerebrale, chi ce l’ha non se ne rende conto

Klopp racconta come ne sia venuto a conoscenza: