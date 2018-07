Inter, Nainggolan illeso dopo un incidente in autostrada

Solo un grande spavento. Disavventura nella giornata odierna per il neo centrocampista dell'Inter, Radja Nainggolan . Era tornato a Roma, precisamente al centro sportivo di Trigoria, per recuperare una decina di maglie giallorosse. Poi - racconta ForzaRoma.info - si è rimesso in marcia verso Milano dove a breve inizierà il raduno della truppa di Spalletti.

