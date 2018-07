La notizia rivelata dal magazine "Variety": il portoghese avrebbe chiuso un accordo con Facebook Watch per un docu-reality sulla sua vita. Il costo? 10 milioni di euro...

un'ora fa di Carlo Roscito

Quello che muove Cristiano Ronaldo… nessun altro. Un fenomeno non soltanto da calciatore, uno che attira su di sé qualsiasi riflettore: è una spesa e un ricavo allo stesso tempo, una risorsa, una soluzione sportiva e commerciale. Per il club che lo acquista e per lui stesso. Una vita che va oltre il calcio e il “semplice” campo da gioco.

Tutti vogliono CR7. Alla fine lo prenderà la Juventus? Si vedrà, il calciomercato sta vivendo giorni di fomento. A Torino l'entusiasmo non intende placarsi. Intanto il portoghese, in attesa di conoscere il proprio futuro, potrebbe diventare il protagonista di un nuovo reality.

Su quale emittente? Lo potremo vedere in tv? No, perché quelli che puntano Cristiano Ronaldo pretendono il meglio e soprattutto hanno in mente progetti innovativi. Lui il numero, sempre e comunque. E quindi è il caso di Facebook, che avrebbe progettato un programma intero dedicato alla vita del fenomeno del Real Madrid (ancora per poco?). Una produzione online per scoprire meglio Ronaldo. Il calciatore è straconosciuto. L’uomo no. Potrebbe pensarci il social network a raccontarcelo...

Cristiano Ronaldo miniera d'oro: un reality di Facebook su di lui?

Getty Images Cristiano Ronaldo, 33 anni, potrebbe diventare protagonista di un docu-reality su Facebook

La notizia è stata rivelata dalla rivista “Variety”. Per Facebook si tratterebbe di un investimento senza precedenti. Non stentiamo a crederci. Il docu-reality, al momento ancora senza un titolo, permetterà a Cristiano Ronaldo di intraprendere una nuova “carriera televisiva” dopo quella da produttore: il portoghese, infatti, ha già apposto la sua firma su una serie tv che riguarda il calcio femminile, ambientata a New York e che avrebbe come scopo quello di abbattere ogni tipo di barriera razziale.

CR7, su Facebook, è seguito da ben 122,4 milioni di fan. Non faranno fatica a mettere “mi piace” sul nuovo progetto in cantiere. Secondo il magazine le negoziazioni con il comparto televisivo del social network sarebbero molto avanzate.

Getty Images Cristiano Ronaldo, fenomeno in campo e sui social network: su Facebook ha 122,4 milioni di fan

Anzi, qualcuno parla addirittura di un accordo già trovato con Facebook Watch per ben 10 milioni di dollari. Il reality si svilupperebbe su 13 episodi e sarebbe confezionato da una società di media che annovera tra i fondatori diversi sportivi tra cui la stella NFL (il football americano) Tom Brady. Una stella chiama l'altra.