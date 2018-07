Calciomercato, Zarate al Boca Juniors. La moglie: "CI hanno minacciato"

Una situazione fuori controllo generata da un'operazione di calciomercato. Mauro Zarate ha detto no al Velez, sua squadra del cuore, per giocare con la maglia del Boca Juniors. Ha disatteso così una promessa fatta tempo fa quando giurò che in Argentina non avrebbe vestito una maglia diversa da quella del Fortin.

Una scelta, la sua, che ha scatenato la rabbia dei tifosi del Velez e addirittura della sua famiglia. In primis il fratello Rolando che è arrivato a dichiarare: "Per me non esiste più, è un traditore". A nulla sono servite le spiegazioni dell'ex Inter che ha dichiarato:

La mia non è una scelta economica ma sportiva, altrimenti sarei rimasto in spiaggia a Dubai. Ho detto sì al Boca per godermi gli ultimi anni di carriera. So di non aver mantenuto una promessa, ma non voglio venga dimenticato tutto quello che ho fatto per il Velez. Non so più cosa dire, ma i miei fratelli non hanno niente a che fare con tutto questo. Ho preso questa decisione dopo attente valutazioni e un confronto con mia moglie. So di aver deluso i miei compagni di squadra, l'ho visto nei loro occhi quando ho detto che sarei andato al Boca. Il presidente del Velez ha detto che mi è stata promessa la convocazione in Nazionale, ma non è vero. Non riesco a immaginare come sarà giocare contro il Velez, ma sono un professionista e darò tutto per vincere con il Boca. Non avrei mai creduto che questo trasferimento potesse provocare tante odio. Spero che si calmino le acque...