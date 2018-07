L'ormai ex portiere della Juventus passa fra le fila dei Campioni di Francia. Contratto di un anno con opzione per il secondo, presentazione lunedì alle 15:00.

un'ora fa

La notizia era nell'aria ormai da più di un mese ma ora è finalmente arrivato anche l'annuncio ufficiale: Gianluigi Buffon è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. La firma del portiere italiano è arrivata oggi dopo il suo sbarco a Parigi per svolgere le visite mediche.

L'ormai ex giocatore della Juventus era svincolato dopo che il suo contratto con la Vecchia Signora era scaduto lo scorso 30 giugno. I Campioni di Francia erano su di lui da tempo e oggi Buffon è diventato ufficialmente un calciatore del PSG, rilasciando subito le prime dichiarazioni.

È una bellissima sensazione arrivare al PSG, per la prima volta in carriera lascio il mio paese ma a convincermi è stato questo progetto ambizioso. Ringrazio la società e il presidente per la fiducia.

Buffon ha firmato un contratto di una stagione con opzione per il secondo anno e per lui è prevista un'accoglienza in grande stile: la presentazione dell'ex portiere della Nazionale italiana è infatti fissata per le 15:00 di lunedì a Parco dei Principi, come successe per Ibrahimovic e Neymar.