Calciomercato Roma, idea Mertens: il Napoli lo valuta 50 milioni

Il ds dei giallorossi ha avviato i contatti col procuratore del belga: De Laurentiis lo valuta 50 milioni di euro.

39 minuti fa

La Roma ha messo nel mirino Dries Mertens. Lo vuole il tecnico Eusebio Di Francesco, è il suo sogno per l'attacco. Il ds dei giallorossi Monchi ha già avuto contatti con l'entourage del belga, la Stirr Associates, che ieri ha rilasciato una dichiarazione sibillina: "Roma è una bella città".

Non basteranno 28 milioni per portarlo a Trigoria, la clausola è infatti valida solo per l'estero. Ora il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis chiede non meno di 50 milioni per il 31enne di Lovanio, che interessa anche al Chelsea.

Ad agevolare la trattativa potrebbe essere il clamoroso arrivo a Napoli di Angel Di Maria, in scadenza col PSG nel 2019. A quel punto non è escluso che sia lo stesso Mertens, timoroso di trovare poco spazio, a spingere per una cessione.