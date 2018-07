Calciomercato Real Madrid, preso Odriozola: alla Real Sociedad 30 milioni

Mentre tiene banco la trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus, il Real Madrid annuncia l'arrivo di Alvaro Odriozola, appena tornato dalla Russia dopo esser stato convocati dalla Spagna per i Mondiali (0 minuti giocati). Il terzino classe 1995 arriva dalla Real Sociedad e firma un contratto fino al 2024. Per averlo i Blancos hanno pagato ben 30 milioni di euro più 5 di bonus, non pochi per un 22enne.

