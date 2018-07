Calciomercato Napoli, all'improvviso Di Maria: a breve l'annuncio?

Secondo Massimo Sparnelli, ex ufficio stampa del Napoli, l'argentino sarà annunciato a breve.

Potrebbe essere proprio Angel Di Maria il giocatore richiesto da Carlo Ancelotti ad Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli. "Carlo mi ha chiesto un 31enne per essere competitivi in Champions League", queste le parole del patron azzurro rilasciate una settimana fa.

E oggi all'improvviso una voce di calciomercato fa irruzione e per un attimo distoglie l'attenzione dall'operazione che potrebbe portare Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Sul suo profilo Facebook Massimo Sparnelli, giornalista ed ex ufficio stampa del Napoli, scrive che l'argentino - in scadenza nel 2019 col PSG - è in arrivo e che a breve sarà annunciato ufficialmente.

La trattativa sarebbe ormai in stato molto avanzato, col club parigino che avrebbe dato il via libera all'operazione anche per via dei problemi con l'UEFA che ha rimandato il club alla Adjudicatory Chamber. L'ingaggio dell'ex Manchester United, pari a 7 milioni di euro, verrebbe spalmato su più anni di contratto. Si attendono smentite o conferme nelle prossime ore.