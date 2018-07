Acerbi arriva alla Lazio per riempire il vuoto lasciato da Stefan de Vrij, finito all'Inter a parametro zero. Nell'operazione che lo ha portato a Roma - condotta dall'agente Stefano Castagna - non è stato inserito il centrocampista classe 1994 Danilo Cataldi che potrebbe però comunque lasciare i biancocelesti.

