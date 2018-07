Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo si avvicina: domani a Torino?

Arrivano segnali molto positivi da Madrid: a momenti l'agente del portoghese Jorge Mendes darà l'ok che sbloccherà la trattativa. Il giocatore potrebbe arrivare a Torino già domani.

45 minuti fa

Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, una clamorosa operazione di calciomercato che potrebbe sbloccarsi a momenti. Da Madrid arrivano segnali molto positivi, i dirigenti bianconeri Beppe Marotta e Fabio Paratici non aspettano altro che l'ok di Jorge Mendes per presentare un'offerta da 100 milioni di euro al club spagnolo. Florentino Perez sembra ormai convinto a rispettare il gentlemen's agreement e a concedere un maxi "sconto" sulla clausola da 1 miliardo di euro presente nel contratto del portoghese.

Che ha già accettato un contratto quadriennale (fino al 2022) a 30 milioni di euro netti a stagione (60 lordi) e già domani alle ore 15 potrebbe sbarcare all'aeroporto di Caselle. Non è escluso venga presentato subito dopo all'Allianz Stadium alle ore 17, ma l'evento potrebbe anche slittare e andare in scena nella giornata di lunedì.

Per quel giorno però è già fissata la conferenza stampa di presentazione di Emre Can, centrocampista ex Liverpool arrivato alla Juventus in bianconero. Ed è realistico immaginare che CR7 non verrà presentato in coppia con un altro giocatore. No, quando e se arriverà quel giorno, ci sarà solo lui sotto la luce riflettori.