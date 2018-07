Mi sembra un secolo fa, oggi il gol sarebbe stato subito assegnato grazie alla tecnologia. Io avevo la sensazione che la palla fosse entrata, dalle immagini si vede che indico il centrocampo. Mi serviva però l’ok dell’assistente che era posizionato meglio di me. Lui era concentrato sul fuorigioco, per questo si è perso il gol. Mi disse che Buffon aveva parato sulla linea. Peccato...

Nuova vita per Paolo Tagliavento. Dopo aver appeso il fischietto al chiodo, il 45enne nativo di Terni è diventato il nuovo club manager della Ternana, squadra appena retrocessa in Lega Pro. E ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha rilasciato una lunga intervista in cui è tornato a parlare degli episodi più controversi che hanno segnato la sua carriera. Tra questi c'è il gesto delle manette di Mourinho durante un Inter-Sampdoria:

L'ex arbitro e attuale club manager della Ternana torna sul celebre gesto dello Special One sul gol non assegnato al centrocampista ghanese.

