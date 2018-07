La stagione comincerà il 9 luglio col ritiro a Castelvolturno e poi Dimaro. Seguiranno alcune amichevoli in Italia prima dei confronti con i Reds e il Borussia Dortmund.

di Alberto Casella

A un certo punto della scorsa stagione lo scudetto sembrava aver davvero compiuto un'inversione a U in piena autostrada ed essersi immesso nella corsia verso Napoli. Quel gol, la staccata imperiosa di Koulibaly, aveva gelato lo Stadium e fatto sognare i tifosi azzurri.

Poi è andata come è andata, ma Sarri, anche l'anno scorso, è stato una garanzia assoluta di regolarità: nei suoi tre anni sotto il Vesuvio, infatti, la squadra è arrivata due volte seconda e una terza. Quello che non funzionava proprio più erano i rapporti fra De Laurentiis e il tecnico che, già freddini, sono diventati prima gelidi e poi... artici.

La separazione era nell'aria. A stupire, semmai, è stato forse un po' il modus, ma soprattutto il nome del sostituto. Sì, perché il vulcanico ADL è andato a pescare nel ristretto novero dei tecnici più vincenti in attività. Carlo Ancelotti, insomma, è un segnale: il Napoli fa sul serio.

Napoli, calendario amichevoli: dal Pisa al Liverpool, in Tv e streaming

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento, sono già arrivati Simone Verdi e Fabian Ruiz fra gli altri e altri ne arriveranno, ma si può ben dire che il miglior acquisto di questa sessione sia proprio lui, il sor Carletto: 20 trofei da allenatore, fra cui 4 campionati vinti in altrettante nazioni, e 3 Champions League. La sua avventura al Napoli comincerà lunedì 9 luglio col ritiro a Castelvolturno e la partenza per Dimaro.

Sempre nella località trentina, il 14 luglio alle 16.30 è in programma un triangolare al quale prenderanno parte anche il Pisa e il Gozzano, squadra piemontese neopromossa in Serie C. Successivamente si alzerà l'asticella dei confronti: il 22 e il 29 luglio il Napoli si sposterà a Trento per affrontare rispettivamente Carpi e Chievo, entrambe alle ore 21.

La prima settimana di agosto, poi, sarà dedicata agli incroci più impegnativi. Il giorno 4 a Dublino gli azzurri di Ancelotti affronteranno il Liverpool alle ore 19, mentre l'ultima amichevole di preseason è prevista per il 7 agosto alle 19.30 a San Gallo contro il Borussia Dortmund, storica rivale di Ancelotti ai tempi del Bayern Monaco. Al momento non è ancora prevista alcuna copertura televisiva di queste amichevoli.