Nelle quattro partite disputate fino a questo momento dalla Seleçao, O'Ney ha trascorso quasi il 4% del tempo totale per terra a seguito dei falli subiti.

un'ora fa di Marco Ercole

Neymar prende palla. Fallo subito. Inizio dei rotolamenti. Questa è una sequenza che il talento brasiliano potrebbe brevettare, un marchio di fabbrica che lo accompagna praticamente da tutta la sua carriera e che sta ricevendo un'eco ancora maggiore in occasione di questi Mondiali.

Le sue sceneggiate dopo gli interventi ricevuti dagli avversari sono state oggetto di meme divertenti, di critiche, ma anche di analisi sui motivi per i quali il numero 10 della Seleçao si comporti in questo modo.

Di certo lui non se ne cura particolarmente, anzi, nell'ultimo allenamento del Brasile in questi Mondiali ci ha anche ironizzato su, "simulando la simulazione" e rimanendo a terra con le mani sul volto. C'è da dire che gli è riuscito benissimo anche in questo caso, d'altronde Neymar ha realmente una certa dimestichezza con quella particolare situazione.

Getty Image Neymar simula la simulazione in un allenamento ai Mondiali

Mondiali, Brasile: Neymar 14 minuti a terra

Basti pensare che nei 360 minuti giocati fino a questo momento nei Mondiali in Russia, lui ne ha trascorsi 13 e 50 secondi per terra. Si tratta di una numero spropositato, ben il 3,8% del suo campionato del Mondo. A sua difesa, però, è doveroso sottolineare che Neymar è attualmente il calciatore ad aver subito più falli in assoluto (29) nel corso della competizione.

Lui (statistiche whoscored) viaggia a una media di 5,8 a partita, staccando nettamente il secondo in questa speciale classifica, Isco, che nelle quattro partite giocate della Spagna si è fermato a 4,8. A seguire c'è poi Eden Hazard, ancora in corsa con il suo Belgio, a 4,7, mentre bisogna scendere di un'altra posizione per trovare Harry Kane, Joshua Kimmich e Leo Messi a 4.

Dei big che hanno partecipato a questi Mondiali, Cristiano Ronaldo è stato quello che ha ricevuto un trattamento più "compassionevole" da parte dei propri avversari di turno, visto che ha chiuso la sua competizione ricevendo in media 3,7 falli a partita. Neymar, insomma, è quello che viene picchiato di più. E anche per questo, forse, le varie sceneggiate con rotolamenti annessi, per quanto fastidiosi e ridondanti, sono più che altro una forma di autodifesa.