La squadra biancoceleste andrà in ritiro ad Auronzo di Cadore per poi andare in Germania dove affronterà Hannover, Athletic Bilbao e Borussia Dortmund.

6 ore fa di Daniele Minuti

La tremenda delusione per la mancata qualificazione in Champions League maturata nell'ultima giornata dello scorso campionato è ancora ben viva nelle menti di tutti i tifosi della Lazio, che però come sempre non vedo l'ora riparta una nuova stagione per star vicini alla loro squadra.

La formazione biancoceleste sarà nuovamente guidata da Simone Inzaghi che in attesa di conoscere il futuro di alcune pedine importanti della sua rosa (primo fra tutti quel Milinkovic-Savic che fa gola a molte big europee) comincerà la preparazione a metà luglio.

Prima i giocatori della Lazio si raduneranno a Formello per un pre-ritiro e poi si sposteranno come sempre in queste ultime stagioni ad Auronzo di Cadore. L'ultima fase porterà i biancocelesti in Germania dove giocheranno alcune amichevoli di prestigio.

Lazio, le amichevoli estive e dove vederle in TV e streaming

Dopo il raduno, il ritiro della Lazio inizierà ufficialmente ad Auronzo di Cadore il 15 luglio e durerà due settimane durante le quali la squadra di Inzaghi disputerà le prime amichevoli della stagione 2018/2019 contro Triestina e SPAL.

Dopo il 29 luglio e come successo nelle ultime estati, la Lazio volerà in Germania per svolgere l'ultima parte della preparazione e in terra teutonica sarà impegnata prima in un triangolare con Hannover e Athletic Bilbao e poi in un'amichevole di lusso contro il Borussia Dortmund.

Al momento queste 5 amichevoli sono visibili in TV soltanto per gli abbonati al canale tematico della società biancoceleste Lazio Style Channel (canale 233 della piattaforma Sky). Stesso discorso per lo streaming, disponibile sul servizio Sky Go.