Anche quest'anno la squadra di Allegri svolgerà parte della preparazione negli Stati Uniti: dal 23 luglio al 4 agosto sarà impegnata in quattro amichevoli della International Champions Cup.

6 ore fa di Daniele Rocca

Mancano davvero pochi giorni alla ripresa dei lavori. L'inizio della stagione non è poi così lontano e le squadre di Serie A stanno esaurendo i giorni di riposo, a breve torneranno a sudare sul prato verde. A cominciare dalla Juventus, che anche per il prossimo anno calcistico parte con i favori del pronostico. La vittoria di sette scudetti consecutivi va di pari passo con la delusione per la mancanza di trionfi internazionali.

Ed è proprio da questo obiettivo che ripartirà Massimiliano Allegri. Un allenatore capace di dire 'no' al Real Madrid dopo l'addio inaspettato di Zidane. Ci sarà ancora l'ex Milan e Cagliari sulla panchina bianconera. Il tecnico livornese scalpita, non vede l'ora di ritrovare il gruppo: appuntamento previsto tra il 7 e il 9 luglio al centro sportivo della Continassa di Torino.

Il gruppo, decimato dalle assenze causa Mondiali, inizierà la preparazione dai test fisici. Per poi partire alla volta degli Stati Uniti: ad attendere la Juventus c'è la tournée americana, dove sarà impegnata nella International Champions Cup. Attualmente però ci si concentra di più sul mercato, con la suggestione Cristiano Ronaldo a tenere banco. Mentre sono già stati ufficializzati gli arrivi di Emre Can, Joao Cancelo e Mattia Perin. Senza dimenticare il riscatto di Douglas Costa.

Juventus, il calendario delle amichevoli estive

La partenza per gli States è prevista per lunedì 23 luglio, con la prima partita in programma due giorni più tardi, contro il Bayern Monaco. A fare da cornice all'esordio nella International Champions Cup ci penserà il Lincoln Financial Field di Philadelphia (Pennsylvania). Il 28 luglio ci si sposta a New York, dove la Juventus se la dovrà vedere con il Benfica alla Red Bull Arena.

Piccola pausa e ci si ritrova nella notte tra il primo e il 2 agosto, stavolta ad Atlanta (Georgia). Qui la squadra di Allegri sfiderà la MLS All Stars, una formazione che composta dai migliori giocatori del campionato americano, tra cui anche due vecchie conoscenze della Serie A: Zlatan Ibrahimovic e Sebastian Giovinco. La tournée si chiuderà nella capitale degli Stati Uniti, al FedeEX Field di Washington, il 4 agosto contro il Real Madrid. Un antipasto a dir poco ricco, che precede di due settimane l'inizio del campionato (19 agosto).

Dove vederle in TV e streaming

Alla competizione americana parteciperanno altre tre squadre italiane: Inter, Milan e Roma. Ma andiamo ora a scoprire nel dettaglio quando e dove vedere le amichevoli internazionali della Juventus in tv e streaming.